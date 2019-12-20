Туляки встревожены странными масляными пятнами на поверхности Упы
Жители Нижней Упской улицы обнаружили следы нефтепродуктов на воде
масляные пятна на поверхности УпыФото: соцсети
Изменить размер текста:
Откуда в воде появились масляно-бензиновые пятна пока неизвестно. Но местные утверждают, что такая картина происходит уже не впервые.
Как пишут в соцсетях люди, сначала на улице появился запах бензина, а потом они заметили, что дикие утки, которых обычно прикармливают хлебом, остались на берегу и не решаются зайти в водоем.
ИСТОЧНИК KP.RU