Туляки встревожены странными масляными пятнами на поверхности Упы

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-20T17:07:38+03:00

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Откуда в воде появились масляно-бензиновые пятна пока неизвестно. Но местные утверждают, что такая картина происходит уже не впервые.

Как пишут в соцсетях люди, сначала на улице появился запах бензина, а потом они заметили, что дикие утки, которых обычно прикармливают хлебом, остались на берегу и не решаются зайти в водоем.

ИСТОЧНИК KP.RU