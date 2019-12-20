Тульский «Арсенал» планирует расстаться с несколькими футболистами
Информацию об этом озвучил главный тренер команды Игорь Черевченко
Тульский «Арсенал» планирует расстаться с несколькими футболистамиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
По его словам, «Арсенал» зимой могут покинуть сразу 4-5 игроков. Так, открыто Черевченко упомянул только имена Банды и Кингса Кангв. Остальные умолчал.
При этом, тренер отметил, что пополнение в команде тоже грядет. Уже решено, что полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко из солигорского «Шахтера» будут играть за Тулу . Есть и другие перспективы, но пока называть их рано.
ИСТОЧНИК KP.RU