Тульский «Арсенал» планирует расстаться с несколькими футболистами

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-20T16:40:48+03:00

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По его словам, «Арсенал» зимой могут покинуть сразу 4-5 игроков. Так, открыто Черевченко упомянул только имена Банды и Кингса Кангв. Остальные умолчал.

При этом, тренер отметил, что пополнение в команде тоже грядет. Уже решено, что полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко из солигорского «Шахтера» будут играть за Тулу . Есть и другие перспективы, но пока называть их рано.

ИСТОЧНИК KP.RU