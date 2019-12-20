2019-12-20T16:28:47+03:00
Происшествия

В Туле росгвардейцы задержали буяна с ножами

У 32-летнего мужчины изъяли два ножа
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
В Туле росгвардейцы задержали буяна с ножамиВ Туле росгвардейцы задержали буяна с ножами
Изменить размер текста:

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Туле поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из одного охраняемого службой кафе.

В кафе для проверки незамедлительно выехал экипаж вневедомственной охраны , где провёл необходимую проверку и установили, что между посетителем и персоналом заведения возник бурный конфликт. Как доложили сотрудникам Росгвардии, мужчина вёл себя вызывающе и нецензурно высказывался в адрес посетителей. На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия гражданин не реагировал, в следствии чего был ими же и задержан.

Сотрудники Росгвардии проверили нарушителя и обнаружили, что 32-летний туляк имел при себе два ножа. Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле снимут новогоднюю кинокомедию
В Туле Роспотребнадзор оштрафовал «Диски» за неправильные цены в чеках
Туляки встревожены странными масляными пятнами на поверхности Упы
Тульский «Арсенал» планирует расстаться с несколькими футболистами
В Туле росгвардейцы задержали буяна с ножами
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет ходить до утра
В Туле вновь начали косить траву
В Тульской области более 400 иностранцев попались на нарушении ПДД
Полицейские задержали туляков, сломавших шлагбаум на проспекте Ленина
В Туле грузовик въехал в опору ЛЭП и перекрыл движение
На автостанции в Тульской области пассажира заставили заплатить за посещение туалета
Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева поздравили сотрудников тульского УФСБ с профессиональным праздником
В Туле перевернулась бетономешалка