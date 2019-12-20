В Туле росгвардейцы задержали буяна с ножами
На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Туле поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из одного охраняемого службой кафе.
В кафе для проверки незамедлительно выехал экипаж вневедомственной охраны , где провёл необходимую проверку и установили, что между посетителем и персоналом заведения возник бурный конфликт. Как доложили сотрудникам Росгвардии, мужчина вёл себя вызывающе и нецензурно высказывался в адрес посетителей. На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия гражданин не реагировал, в следствии чего был ими же и задержан.
Сотрудники Росгвардии проверили нарушителя и обнаружили, что 32-летний туляк имел при себе два ножа. Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU