СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-20T16:24:19+03:00

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет ходить до утра Фото: Алексей ФОКИН

На совещании в городской администрации решено запустить дополнительные единицы транспорта с десяти вечера 31 декабря до пяти часов утра 1 января

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В частности, будет увеличено число трамваев на маршрутах № 3, 9, 12, 14, троллейбусов № 1, 2, 6 и автобусов № 3, 16, 28 и 36.

Также в рождественскую ночь будут работать дополнительные единицы трамвайного транспорта на маршрутах № 7, 9, 12.

ИСТОЧНИК KP.RU