В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет ходить до утра
На совещании в городской администрации решено запустить дополнительные единицы транспорта с десяти вечера 31 декабря до пяти часов утра 1 января
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет ходить до утраФото: Алексей ФОКИН
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В частности, будет увеличено число трамваев на маршрутах № 3, 9, 12, 14, троллейбусов № 1, 2, 6 и автобусов № 3, 16, 28 и 36.
Также в рождественскую ночь будут работать дополнительные единицы трамвайного транспорта на маршрутах № 7, 9, 12.
ИСТОЧНИК KP.RU