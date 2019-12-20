В Туле вновь начали косить траву
В Пролетарском округе на один из пустырей вышли газонокосильщики
«Инстаграм»-группа «Тула. Пролетарский район»
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Такие работы в декабре вызвали недоумение жителей улицы Бондаренко. Свои комментарии они публикуют в соцсетях, отмечая, что летом как раз никто покосом не занимался, по-видимому ожидая, когда сорняки и трава вырастут выше человеческого роста.
Интересно, если бы снег успел уже выпасть, газоноксильщики так же невозмутимо занимались бы своим делом?
ИСТОЧНИК KP.RU