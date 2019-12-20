2019-12-20T14:58:53+03:00
Общество

В Тульской области более 400 иностранцев попались на нарушении ПДД

Более 100 водителей привлекли к ответственности за превышение скорости
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тульской области более 400 административных дел за нарушение Правил дорожного движения возбуждено в отношении водителей на автомобилях с иностранными государственными регистрационными знаками.

Кроме того, с начала ноября привлекли к ответственности за превышение скорости более 100 человек. Это также собственники автомобилей с иностранными государственными регистрационными знаками. Нарушителей удалось вычислить с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле росгвардейцы задержали буяна с ножами
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет ходить до утра
В Туле вновь начали косить траву
В Тульской области более 400 иностранцев попались на нарушении ПДД
Полицейские задержали туляков, сломавших шлагбаум на проспекте Ленина
В Туле грузовик въехал в опору ЛЭП и перекрыл движение
На автостанции в Тульской области пассажира заставили заплатить за посещение туалета
Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева поздравили сотрудников тульского УФСБ с профессиональным праздником
В Туле перевернулась бетономешалка
Губернатор Тульской области поздравил сотрудников органов госбезопасности с праздником
В Туле в детской поликлинике открылся бассейн
Утром 20 декабря Тула погрязла в пробках
За реализацию инновационных проектов «Ростелеком» получил премию «Тульский бизнес»
В Туле впервые прошли областные Трояновские чтения
Погода в Туле 20 декабря: ветренно и облачно с прояснениями
В Туле состоится торжественная церемония регистрации рождения
Туляки обсуждают начавшийся снова ремонт на Щекинском шоссе
В Тульской области организации поймали на продаже труб ненадлежащего качества
Мэр Тулы в костюме Снегурочки поздравили детей с Новым годом
В Тульской области задержали 56 человек, находящихся в розыске
Тулякам выплатили более 875 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия
В парке "Патриот-Тула" открылась новогодняя елка
На трассе в Тульской области столкнулись «Киа Сид» и «Грейт Вол»: пострадали трое
В Туле на проспекте Ленина завалилась двойка в конструкции "2020"
В Тульской области две компании платили зарплату для работников ниже минимума
В Туле залатали ямы на площади более 60 тысяч кв. м асфальтового покрытия
В тульском супермаркете продавали товары без ценников
В Туле новый шпиль увенчал вершину колокольни храма Рождества Христова
Житель Тульской области вскрыл квартиру и обокрал соседку