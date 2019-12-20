В Тульской области более 400 иностранцев попались на нарушении ПДД
Более 100 водителей привлекли к ответственности за превышение скорости
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Тульской области более 400 административных дел за нарушение Правил дорожного движения возбуждено в отношении водителей на автомобилях с иностранными государственными регистрационными знаками.
Кроме того, с начала ноября привлекли к ответственности за превышение скорости более 100 человек. Это также собственники автомобилей с иностранными государственными регистрационными знаками. Нарушителей удалось вычислить с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации.
ИСТОЧНИК KP.RU