СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-20T14:24:15+03:00

Оба парня были пьяны в момент происшествия

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Полицейские задержали туляков, сломавших шлагбаум на проспекте Ленина. Инцидент произошел рано утром в один из ноябрьских дней.

В распоряжении оперативников оказались снимки вероятных злоумышленников, полученные с камер наблюдения. В результате проделанной работы удалось выяснить их личности и получить сведения о местонахождении.

18-летний молодой человек из Зареченского округа и его 22-летний знакомый из посёлка Рождественский признались в содеянном. Предварительно, оба были сильно пьяны в момент происшествия.

В отделе полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU