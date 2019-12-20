Полицейские задержали туляков, сломавших шлагбаум на проспекте Ленина
Полицейские задержали туляков, сломавших шлагбаум на проспекте Ленина. Инцидент произошел рано утром в один из ноябрьских дней.
В распоряжении оперативников оказались снимки вероятных злоумышленников, полученные с камер наблюдения. В результате проделанной работы удалось выяснить их личности и получить сведения о местонахождении.
18-летний молодой человек из Зареченского округа и его 22-летний знакомый из посёлка Рождественский признались в содеянном. Предварительно, оба были сильно пьяны в момент происшествия.
В отделе полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU