На автостанции в Тульской области пассажира заставили заплатить за посещение туалета
На автостанции «Чернь» пассажиру пришлось заплатить 10 рублей за посещение туалета. Деньги взяли несмотря на то, что у него был билет, подтверждающий право проезда по маршруту регулярных перевозок, в состав которого включен остановочный пункт «автостанция Чернь».
Пассажир с жалобой обратился в Управление Роспотребнадзора по Тульской области. Проверка в отношении ООО «Тульская ТК» подтвердила нарушение прав потребителей.
По результатам контрольной закупки в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований».
ИСТОЧНИК KP.RU