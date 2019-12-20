На автостанции в Тульской области пассажира заставили заплатить за посещение туалета

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-20T11:45:58+03:00

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На автостанции «Чернь» пассажиру пришлось заплатить 10 рублей за посещение туалета. Деньги взяли несмотря на то, что у него был билет, подтверждающий право проезда по маршруту регулярных перевозок, в состав которого включен остановочный пункт «автостанция Чернь».

Пассажир с жалобой обратился в Управление Роспотребнадзора по Тульской области. Проверка в отношении ООО «Тульская ТК» подтвердила нарушение прав потребителей.

По результатам контрольной закупки в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований».

ИСТОЧНИК KP.RU