2019-12-20T11:22:57+03:00
Общество

Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева поздравили сотрудников тульского УФСБ с профессиональным праздником

20 декабря – День работника органов государственной безопасности
Мария ВЛАСОВА
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Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева от имени депутатов Тульской городской Думы и администрации Тулы поздравили с профессиональным праздником ветеранов и работников органов государственной безопасности.

Руководители Тулы отметили, что эта работа требует не только высокой квалификации, всесторонней компетенции, мужества, но и сопряжена с огромным риском. Опираясь на силу закона и справедливости, сотрудники ведомства противодействуют преступности и коррупции, ведут работу по предотвращению террористических актов и сохранению правопорядка.

В частности, в поздравительном адресе говорится:

- Сотрудники УФСБ по Тульской области с честью выполняют свои обязанности, демонстрируя профессионализм, принципиальность и ответственность. Ваша работа зачастую связана с командировками, где вы успешно выполняете поставленные задачи. Благодаря вашей непростой работе обстановка в Туле и области на протяжении многих лет остается спокойной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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