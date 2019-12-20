Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева поздравили сотрудников тульского УФСБ с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-20T11:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева от имени депутатов Тульской городской Думы и администрации Тулы поздравили с профессиональным праздником ветеранов и работников органов государственной безопасности.

Руководители Тулы отметили, что эта работа требует не только высокой квалификации, всесторонней компетенции, мужества, но и сопряжена с огромным риском. Опираясь на силу закона и справедливости, сотрудники ведомства противодействуют преступности и коррупции, ведут работу по предотвращению террористических актов и сохранению правопорядка.

В частности, в поздравительном адресе говорится:

- Сотрудники УФСБ по Тульской области с честью выполняют свои обязанности, демонстрируя профессионализм, принципиальность и ответственность. Ваша работа зачастую связана с командировками, где вы успешно выполняете поставленные задачи. Благодаря вашей непростой работе обстановка в Туле и области на протяжении многих лет остается спокойной.

ИСТОЧНИК KP.RU