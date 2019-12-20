Губернатор Тульской области поздравил сотрудников органов госбезопасности с праздником

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-20T10:42:09+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что в годы Великой Отечественной войны сотрудники НКВД внесли серьезный вклад в успех Тульской оборонительной операции, не позволив противнику захватить город. УФСБ по Тульской области продолжает с честью выполнять все поставленные задачи.

- Ваша ежедневная ответственная работа часто остается в тени, но от этого не теряет своей значимости. Вы защищаете общество от терроризма и экстремизма. Сегодня особенно важно постоянно сохранять бдительность и не ослаблять противодействие новым угрозам, - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор также поблагодарил сотрудников органов госбезопасности за профессионализм, самоотверженность и верность долгу. И пожелал здоровья, удачи, успехов и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU