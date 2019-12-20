В Туле в детской поликлинике открылся бассейн

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-20T10:36:16+03:00

Он предназначен для детей младшего возраста, которые входят в группы риска

Изменить размер текста: A A

В поликлинике №1 Детской городской клинической больницы Тулы после ремонта открылся лечебно-оздоровительный бассейн. Он предназначен для детей младшего возраста, которые входят в группы риска, и пациентов с последствиями хронических заболеваний.

Бассейн в поликлинике был открыт в 1972 году. Но с годами он безнадежно устарел. В мае 2016 года бассейн закрыли.

В 2018 году на его реконструкцию выделили средства. Здесь провели капремонт, установили новое оборудование. Оно позволяет смягчать и обеззараживать воду, используя минимум добавок.

Инструктора ЛФК проводят занятия индивидуально с каждым пациентом. Малыши до полугода занимаются в малой чаше, а с 6 месяцев и до 7 лет – в большой чаше бассейна совместно с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU