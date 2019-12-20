2019-12-20T10:36:16+03:00
Здоровье

В Туле в детской поликлинике открылся бассейн

Он предназначен для детей младшего возраста, которые входят в группы риска
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Министерство здравоохранения Тульской областиФото: Министерство здравоохранения Тульской области
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В поликлинике №1 Детской городской клинической больницы Тулы после ремонта открылся лечебно-оздоровительный бассейн. Он предназначен для детей младшего возраста, которые входят в группы риска, и пациентов с последствиями хронических заболеваний.

Бассейн в поликлинике был открыт в 1972 году. Но с годами он безнадежно устарел. В мае 2016 года бассейн закрыли.

В 2018 году на его реконструкцию выделили средства. Здесь провели капремонт, установили новое оборудование. Оно позволяет смягчать и обеззараживать воду, используя минимум добавок.

Инструктора ЛФК проводят занятия индивидуально с каждым пациентом. Малыши до полугода занимаются в малой чаше, а с 6 месяцев и до 7 лет – в большой чаше бассейна совместно с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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