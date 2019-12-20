В Туле впервые прошли областные Трояновские чтения

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-20T10:17:09+03:00

Они были посвящены роли дипломатов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

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19 декабря в тульской гимназии №11 прошли областные Трояновские чтения для обучающихся. Они были посвящены роли дипломатов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Чтения приурочили к 100-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата Олега Александровича Трояновского.

В Трояновских чтениях приняли участие школьники 5-11 классов, а также студенты колледжей в возрасте до 18 лет. Ребята представили свои творческие, исследовательские эссе и рефераты.

Отметим, что 27 ноября «Центру образования - гимназии № 11» было присвоено имя Александра и Олега Трояновских - блестящих дипломатов, способствовавших укреплению авторитета нашей страны на международной арене.

ИСТОЧНИК KP.RU