В Туле впервые прошли областные Трояновские чтения
19 декабря в тульской гимназии №11 прошли областные Трояновские чтения для обучающихся. Они были посвящены роли дипломатов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Чтения приурочили к 100-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата Олега Александровича Трояновского.
В Трояновских чтениях приняли участие школьники 5-11 классов, а также студенты колледжей в возрасте до 18 лет. Ребята представили свои творческие, исследовательские эссе и рефераты.
Отметим, что 27 ноября «Центру образования - гимназии № 11» было присвоено имя Александра и Олега Трояновских - блестящих дипломатов, способствовавших укреплению авторитета нашей страны на международной арене.
ИСТОЧНИК KP.RU