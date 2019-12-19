В Туле состоится торжественная церемония регистрации рождения
Свидетельство о рождении и памятные подарки вручат Дед Мороз и Снегурочка
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Завтра, 20 декабря, в Туле пройдет торжественная церемония регистрации рождения, приуроченная к новогодним праздникам.
Вручить первый государственный документ новорожденных, а также памятные подарки прибудут главные новогодние герои — Дед Мороз и Снегурочка.
В праздничном мероприятии примут участие три семьи, ставшие родителями в декабре 2019 года.
Церемония состоится в 11:30 в отделе по регистрации рождения, установлении отцовства и усыновления комитета ЗАГС администрации города тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU