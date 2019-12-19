2019-12-19T16:00:39+03:00
Общество

Туляки обсуждают начавшийся снова ремонт на Щекинском шоссе

Поделиться:
Фото: Подслушано в ТулеФото: Подслушано в Туле
Изменить размер текста:

Туляки обсуждают в соцсетях работы на Щекинском шоссе. Поводом послужили фотографии опубликованные автомобилистами. На снимках предстают дорожные рабочие. По словам туляков, они ведут работы именно в том месте, где совсем недавно завершился ремонт.

Оказалось, что на участках, примыкающих к отремонтированной дороге, нашли колейность. Для того чтобы устранить возможные неудобства потребовались дополнительные работы. Впрочем, о перекрытии движения речи не идет. Работы должны быть вскоре завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле состоится торжественная церемония регистрации рождения
Туляки обсуждают начавшийся снова ремонт на Щекинском шоссе
В Тульской области организации поймали на продаже труб ненадлежащего качества
Мэр Тулы в костюме Снегурочки поздравили детей с Новым годом
В Тульской области задержали 56 человек, находящихся в розыске
Тулякам выплатили более 875 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия
В парке "Патриот-Тула" открылась новогодняя елка
На трассе в Тульской области столкнулись «Киа Сид» и «Грейт Вол»: пострадали трое
В Туле на проспекте Ленина завалилась двойка в конструкции "2020"
В Тульской области две компании платили зарплату для работников ниже минимума
В Туле залатали ямы на площади более 60 тысяч кв. м асфальтового покрытия
В тульском супермаркете продавали товары без ценников
В Туле новый шпиль увенчал вершину колокольни храма Рождества Христова
Житель Тульской области вскрыл квартиру и обокрал соседку