Туляки обсуждают начавшийся снова ремонт на Щекинском шоссе
Фото: Подслушано в Туле
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Туляки обсуждают в соцсетях работы на Щекинском шоссе. Поводом послужили фотографии опубликованные автомобилистами. На снимках предстают дорожные рабочие. По словам туляков, они ведут работы именно в том месте, где совсем недавно завершился ремонт.
Оказалось, что на участках, примыкающих к отремонтированной дороге, нашли колейность. Для того чтобы устранить возможные неудобства потребовались дополнительные работы. Впрочем, о перекрытии движения речи не идет. Работы должны быть вскоре завершены.
ИСТОЧНИК KP.RU