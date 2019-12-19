Туляки обсуждают начавшийся снова ремонт на Щекинском шоссе

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-19T16:00:39+03:00

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Туляки обсуждают в соцсетях работы на Щекинском шоссе. Поводом послужили фотографии опубликованные автомобилистами. На снимках предстают дорожные рабочие. По словам туляков, они ведут работы именно в том месте, где совсем недавно завершился ремонт.

Оказалось, что на участках, примыкающих к отремонтированной дороге, нашли колейность. Для того чтобы устранить возможные неудобства потребовались дополнительные работы. Впрочем, о перекрытии движения речи не идет. Работы должны быть вскоре завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU