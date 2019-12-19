В Тульской области организации поймали на продаже труб ненадлежащего качества

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-19T15:31:01+03:00

Теперь контролировать производство и реализацию продукции в регионе будут еще тщательнее

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В Тульской области выявили организации, которые реализовывали трубы ненадлежащего качества. Между тем их использование может повлечь аварии на сетях газораспределения, водоснабжения и водоотведения региона. Об этом говорили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

ЦТМУ Росстандарта и Ассоциации производителей трубопроводных систем поручено отработать методику контроля производства и реализации трубной продукции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU