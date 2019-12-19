В Тульской области организации поймали на продаже труб ненадлежащего качества
Теперь контролировать производство и реализацию продукции в регионе будут еще тщательнее
Изменить размер текста:
В Тульской области выявили организации, которые реализовывали трубы ненадлежащего качества. Между тем их использование может повлечь аварии на сетях газораспределения, водоснабжения и водоотведения региона. Об этом говорили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
ЦТМУ Росстандарта и Ассоциации производителей трубопроводных систем поручено отработать методику контроля производства и реализации трубной продукции в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU