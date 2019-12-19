2019-12-19T15:20:06+03:00
Звезды

Мэр Тулы в костюме Снегурочки поздравили детей с Новым годом

Ольга Анатольевна подарила каждой семье фигурку ангела и пожелала исполнения желаний
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Мэр Тулы Ольга Слюсарева в костюме Снегурочки и начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» Андрей Кузьмин в роли Деда Мороза поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья с Новым годом. Они посетили 4 семьи. Каждая из них получила фигурку ангела. Мальчишкам и девчонкам вручили подарки и корзины с фруктами.

- В канун Нового года в Туле проходит много мероприятий. Но есть дети, которые в силу разных обстоятельств не придут на елку на утренник. Поэтому у меня родилась такая идея, что мы должны сами прийти и поздравить их с праздником. Был выбран Косогорский округ, по которому я избиралась. Я уверена, что такая акция станет доброй традицией, – рассказала Ольга Слюсарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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