В Тульской области задержали 56 человек, находящихся в розыске

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-19T14:59:54+03:00

За совершение административных правонарушений - более 8 100 человек

Изменить размер текста: A A

В Тульской области росгвардейцы задержали 56 человек, находящихся в розыске. Об этом говорили на совещании, посвященном подведению итогов работы ведомства за 2019 год.

На маршрутах патрулирования группы задержания вневедомственной охраны раскрыли 67 преступлений, задержали за совершение преступлений и передали полицейским 53 человека, за совершение административных правонарушений - более 8 100 человек.

Кроме того, обеспечена защита более 3,6 тысяч объектов различной формы собственности, более 4,7 тысяч мест хранения имущества туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU