В Тульской области задержали 56 человек, находящихся в розыске
За совершение административных правонарушений - более 8 100 человек
Изменить размер текста:
В Тульской области росгвардейцы задержали 56 человек, находящихся в розыске. Об этом говорили на совещании, посвященном подведению итогов работы ведомства за 2019 год.
На маршрутах патрулирования группы задержания вневедомственной охраны раскрыли 67 преступлений, задержали за совершение преступлений и передали полицейским 53 человека, за совершение административных правонарушений - более 8 100 человек.
Кроме того, обеспечена защита более 3,6 тысяч объектов различной формы собственности, более 4,7 тысяч мест хранения имущества туляков.
ИСТОЧНИК KP.RU