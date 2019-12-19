Тулякам выплатили более 875 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия
Жители отдали порох, боеприпасы различных калибров, гранаты, мины и снаряды времен ВОВ
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В регионе выплатили более 875 тысяч рублей за сдачу оружия. Об этом говорили на совещании, посвященном итогам года, в Управлении Росгвардии по Тульской области.
Жители в рамках мероприятия «Оружие» сдали более 570 единиц оружия, 4 600 боеприпасов различных калибров, свыше 4 кг пороха, основные части снайперской винтовки Токарева, самодельный пистолет калибра 5,6 мм, гранаты, мины и снаряды времен Великой Отечественной Войны.
ИСТОЧНИК KP.RU