Тулякам выплатили более 875 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-19T14:43:11+03:00

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В регионе выплатили более 875 тысяч рублей за сдачу оружия. Об этом говорили на совещании, посвященном итогам года, в Управлении Росгвардии по Тульской области.

Жители в рамках мероприятия «Оружие» сдали более 570 единиц оружия, 4 600 боеприпасов различных калибров, свыше 4 кг пороха, основные части снайперской винтовки Токарева, самодельный пистолет калибра 5,6 мм, гранаты, мины и снаряды времен Великой Отечественной Войны.

ИСТОЧНИК KP.RU