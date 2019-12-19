В парке "Патриот-Тула" открылась новогодняя елка

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-19T14:26:18+03:00

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19 декабря в парке «Патриот» состоялось открытие новогодней елки для юных туляков и их родителей. Открытие елки входит в региональный ежегодный проект «Зима по-тульски».

Поздравление прошло в форме театрализованного новогоднего представления. Сказочные герои с развлекательной программой помогли детям встретить главных волшебников Нового года — Дедушку Мороза и Снегурочку. Они танцевали вместе с туляками зажигательные танцы, участвовали в зумбе, пели известные новогодние песни, водили хоровод. Самым главным событием стало зажжение новогодней ёлки и раздача подарков. На празднике присутствовали дети из малоимущих семей и семьи с детьми-инвалидами.

Напомним, что следующее открытие городской елки состоится 21 декабря в Центральном парке города. А главная новогодняя елка Тулы откроется 27 декабря на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU