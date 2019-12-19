На трассе в Тульской области столкнулись «Киа Сид» и «Грейт Вол»: пострадали трое
По предварительной информации, один из водителей выехал на встречную полосу
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18 декабря в 18.25 на 203 км трассы «Крым» Щекинского района произошло ДТП. 64-летний мужчина на автомобиле «Киа Сид» столкнулся с автомобилем «Грейт Вол» под управлением 59-летнего мужчины.
По предварительной информации, первый водитель выехал на сторону дороги предназначенной для встречного движения.
В результате ДТП пострадали водители машин и пассажир «Грейт Вол», 55-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU