В Туле на проспекте Ленина завалилась двойка в конструкции "2020"
Об этом сообщают очевидцы
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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В Туле металлическая конструкция "2020" лишилась одной цифры: завалилась двойка. По счастливой случайности, никто не пострадал.
Арт-объект установлен в районе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Причиной инцидента могли стать сильные порывы ветра.
По данным ЦГМС, 19 декабря на территории региона усилился северо-западный ветер. Его порывы достигают 13-18 м/с.
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU