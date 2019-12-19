В Тульской области две компании платили зарплату для работников ниже минимума

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-19T14:04:27+03:00

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Две компании - ООО «ТД Автокласс» и ООО ЧОО «Легион» - в Новомосковске установили заработную плату для работников ниже минимального размера. К таким выводам пришла по результатам проверки городская прокуратура.

Прокурор в адрес руководителей предприятий внес представления. Они находятся на рассмотрении.

В отношении юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по статье «невыполнение работодателем обязательств по коллективному соглашению». Они направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда.

ИСТОЧНИК KP.RU