В Тульской области две компании платили зарплату для работников ниже минимума
В адрес руководителей предприятий внесены представления
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Две компании - ООО «ТД Автокласс» и ООО ЧОО «Легион» - в Новомосковске установили заработную плату для работников ниже минимального размера. К таким выводам пришла по результатам проверки городская прокуратура.
Прокурор в адрес руководителей предприятий внес представления. Они находятся на рассмотрении.
В отношении юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по статье «невыполнение работодателем обязательств по коллективному соглашению». Они направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда.
ИСТОЧНИК KP.RU