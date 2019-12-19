В Туле залатали ямы на площади более 60 тысяч кв. м асфальтового покрытия

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-19T12:55:52+03:00

Об этом говорили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

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В этом году ямочный ремонт в Туле выполнили на площади более 60 тысяч кв. м асфальтового покрытия. Об этом говорили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Также привели в порядок ливневую канализацию на 16 объектах и по ул. Коминтерна.

По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» отремонтированы 42 дороги и 25 тротуаров.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы 17 дорог протяжённостью более 21 км. Также в его рамках отремонтировали существующие и обустроили недостающие участки тротуаров на всех 17 объектах протяженностью более 30 км.

По региональной программе «Народный бюджет» привели в порядок 7 улиц протяжённостью более 6 км.

ИСТОЧНИК KP.RU