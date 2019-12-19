В тульском супермаркете продавали товары без ценников
Внеплановая проверка выявила нарушения прав потребителя
Изменить размер текста:
В поселке Ленинский в супермаркете на ул.Советской, 1 продавали товары без ценников. К таким выводам пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
Внеплановую проверку провели по обращению потребителя. По ее результатам в отношении АО «Тандер» возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении нарушений с указанием конкретного срока исполнения.
ИСТОЧНИК KP.RU