В тульском супермаркете продавали товары без ценников

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-19T12:31:21+03:00

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В поселке Ленинский в супермаркете на ул.Советской, 1 продавали товары без ценников. К таким выводам пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Внеплановую проверку провели по обращению потребителя. По ее результатам в отношении АО «Тандер» возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении нарушений с указанием конкретного срока исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU