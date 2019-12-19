2019-12-19T11:21:55+03:00
Общество

В Туле новый шпиль увенчал вершину колокольни храма Рождества Христова

Это еще один этап в процессе восстановления и реставрации храма
Поделиться:
Фото: Александра МорозоваФото: Александра Морозова
Изменить размер текста:

18 декабря Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил чин освящения купола для колокольни тульского храма Рождества Христова (Борисоглебского).

- Господь увенчал труды наши добрым завершением еще одного важного этапа в процессе восстановления и реставрации сего святого храма, — отметил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. – На колокольне все уже готово к тому, чтобы поставить купол и водрузить на него символ вечной славы жертвенной, божественной и животворящей любви – крестов животворящий крест! Помолимся, чтобы его непобедимою, божественною непостижимою силою и дальнейшие труды наши были увенчаны подлинным благоплодием!

Храм Рождества Христова — один из старейших в городе. По одной из версий, он был сооружен Никитой Демидовым, то есть строительство его начато не позднее 1725 года. По другой — сыном Никиты Акинфием в 1732 году, по третьей — на пожертвования прихожан.

С 1940 года служба в храме прекратилась. Восстановление духовной обители началось лишь в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тулякам выплатили более 875 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия
В парке "Патриот-Тула" открылась новогодняя елка
На трассе в Тульской области столкнулись «Киа Сид» и «Грейт Вол»: пострадали трое
В Туле на проспекте Ленина завалилась двойка в конструкции "2020"
В Тульской области две компании платили зарплату для работников ниже минимума
В Туле залатали ямы на площади более 60 тысяч кв. м асфальтового покрытия
В тульском супермаркете продавали товары без ценников
В Туле новый шпиль увенчал вершину колокольни храма Рождества Христова
Житель Тульской области вскрыл квартиру и обокрал соседку
В 2022 году в Тульской области появится инновационный образовательный центр
Тульская компания задолжала работникам по зарплате 3,6 млн рублей
В Туле на ул. Металлургов сгорела легковушка
Андрей Слепцов возглавил комитет имущественных и земельных отношений
19 декабря в Туле не будет света на ул. Серебровской и ул. Болдина
Погода в Туле 19 декабря: облачно с прояснениями и сильный ветер
Более 40 тысяч должников из Тульской области не смогут выехать за границу
В Туле выбирают лучшее новогоднее оформление
В Тульской области очевидец помог остановить пьяного водителя
Тульские школьники займутся флорболом
2020 год станет в Тульской области «Годом здоровья»
В Тульской области будут поощрять лучших врачей региона
«Ростелеком» подключил по оптике в 2019 году 62 социально значимых учреждения Тульской области
В регионе разработают программу "Тульское долголетие"
В Тульской области продолжат акцию «Подарок новорожденному»
В Тульской области вдвое увеличат размер материнского капитала
Лже-газовик обманул пенсионерку из Тулы на 120 тысяч рублей
Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям Тульской области
В Тульской области 14 классов закрыли из-за ОРВИ
Туляк украл с улицы города фонарь наружного освещения