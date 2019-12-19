В Туле новый шпиль увенчал вершину колокольни храма Рождества Христова

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-19T11:21:55+03:00

Это еще один этап в процессе восстановления и реставрации храма

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18 декабря Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил чин освящения купола для колокольни тульского храма Рождества Христова (Борисоглебского).

- Господь увенчал труды наши добрым завершением еще одного важного этапа в процессе восстановления и реставрации сего святого храма, — отметил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. – На колокольне все уже готово к тому, чтобы поставить купол и водрузить на него символ вечной славы жертвенной, божественной и животворящей любви – крестов животворящий крест! Помолимся, чтобы его непобедимою, божественною непостижимою силою и дальнейшие труды наши были увенчаны подлинным благоплодием!

Храм Рождества Христова — один из старейших в городе. По одной из версий, он был сооружен Никитой Демидовым, то есть строительство его начато не позднее 1725 года. По другой — сыном Никиты Акинфием в 1732 году, по третьей — на пожертвования прихожан.

С 1940 года служба в храме прекратилась. Восстановление духовной обители началось лишь в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU