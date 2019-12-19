Житель Тульской области вскрыл квартиру и обокрал соседку
Его наживой стали деньги и мобильный телефон
Фото: Алексей ФОКИН
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В Воловском районе 36-летняя женщина стала жертвой кражи. Пока ее не было дома, квартиру вскрыл злоумышленник. Он забрал деньги и мобильный телефон.
Обнаружив, что дверь повреждена и отсутствуют вещи, женщина обратилась в полицию. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что к преступлению может быть причастен сосед потерпевшей. 50-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном.
В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU