Житель Тульской области вскрыл квартиру и обокрал соседку

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-19T10:50:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воловском районе 36-летняя женщина стала жертвой кражи. Пока ее не было дома, квартиру вскрыл злоумышленник. Он забрал деньги и мобильный телефон.

Обнаружив, что дверь повреждена и отсутствуют вещи, женщина обратилась в полицию. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что к преступлению может быть причастен сосед потерпевшей. 50-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном.

В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU