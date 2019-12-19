В 2022 году в Тульской области появится инновационный образовательный центр

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-19T10:32:50+03:00

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В 2022 году в Тульской области будет создан крупный инновационный образовательный центр. Он станет аналогом сочинского «Сириуса». В центре юные туляки будут учиться по углубленным программам, осваивать азы профессий будущего. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин в ходе ежегодного Послания.

Напомним, в Тульской области на данный момент работают два центра для одаренных детей – в областном центре и Ясной Поляне.

Отметим, что цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

ИСТОЧНИК KP.RU