Тульская компания задолжала работникам по зарплате 3,6 млн рублей
АО «Монолит» предстоит выплатить по зарплате 3,6 млн. рублей. Эти деньги причитаются 96 работникам. Об этом говорили на заседании городской межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет налоговых платежей.
Должник признан банкротом. Конкурсное производство в данной организации введено 2 марта 2018 года.
Сейчас конкурсный управляющий распродает имущество компании. В этом году за счет средств, поступивших от продажи, в пользу работников предприятия выплачено 4,4 млн рублей.
Отметим, что всего в организациях города погашена задолженность по выплате заработной платы на общую сумму более 100 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU