Тульская компания задолжала работникам по зарплате 3,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-19T10:14:36+03:00

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АО «Монолит» предстоит выплатить по зарплате 3,6 млн. рублей. Эти деньги причитаются 96 работникам. Об этом говорили на заседании городской межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет налоговых платежей.

Должник признан банкротом. Конкурсное производство в данной организации введено 2 марта 2018 года.

Сейчас конкурсный управляющий распродает имущество компании. В этом году за счет средств, поступивших от продажи, в пользу работников предприятия выплачено 4,4 млн рублей.

Отметим, что всего в организациях города погашена задолженность по выплате заработной платы на общую сумму более 100 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU