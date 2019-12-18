Более 40 тысяч должников из Тульской области не смогут выехать за границу

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-18T18:01:31+03:00

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На сегодняшний день в праве выезда за пределы страны ограничено 41 тыс. жителей Тульской области, имеющих непогашенные задолженности.

Запрет на выезд должника вводится, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) превышает 30 тыс. рублей.

Однако если речь идет о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, а также в случае истечения 2 месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе вынести такое постановление, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей.

Восстановить ограниченные права можно в результате погашения задолженности в полном объеме.

В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы проинформируют граждан о способах получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения, в том числе путем использования электронных сервисов ФССП России. Также будет возможность погасить имеющуюся задолженность с помощью POS-терминала. При необходимости должностные лица УФССП России по Тульской области дадут консультации по вопросам, входящим в компетенцию ведомства.

Для удобства граждан организована работа мобильных пунктов:

20.12.2019 в Туле с 13.00 до 16.00 мобильные пункты судебных приставов будут работать в ГБУ ТО «МФЦ» (отделение № 33 (пр. Ленина, 63) и отделение № 26 (пр. Ленина, 97).

С 14.00 до 17.00 будут работать пункты в ТРЦ «Куклы» (ул. Советская, 10) и в ТЦ «Глобус» (ул.Аркадия Шипунова, 1А).

ИСТОЧНИК KP.RU