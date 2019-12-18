В Туле выбирают лучшее новогоднее оформление
В Туле выбирают лучшее новогоднее оформление. Новогодние композиции, светящиеся скульптуры, гирлянды и растяжки появились во всех округах города. Заявки на участие подали 17 претендентов.
В их числе организации, развлекательные центры, торговые и промышленные предприятия, городские пространства, которые украсили фасады, витрины, входные зоны новогодней атрибутикой.
Для победителей конкурса в номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» предусмотрены денежные призы:
- за 1 место – 100 тысяч рублей;
- за 2 место – 60 тысяч рублей;
- за 3 место – 40 тысяч рублей.
Итоги конкурса подведут к 20 декабря, результаты будут опубликованы на официальном сайте администрации города Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU