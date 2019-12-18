СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-18T17:35:59+03:00

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В Туле выбирают лучшее новогоднее оформление. Новогодние композиции, светящиеся скульптуры, гирлянды и растяжки появились во всех округах города. Заявки на участие подали 17 претендентов.

В их числе организации, развлекательные центры, торговые и промышленные предприятия, городские пространства, которые украсили фасады, витрины, входные зоны новогодней атрибутикой.

Для победителей конкурса в номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» предусмотрены денежные призы:

- за 1 место – 100 тысяч рублей;

- за 2 место – 60 тысяч рублей;

- за 3 место – 40 тысяч рублей.

Итоги конкурса подведут к 20 декабря, результаты будут опубликованы на официальном сайте администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU