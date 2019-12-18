В Тульской области очевидец помог остановить пьяного водителя
17 декабря туляк помог остановить и задержать пьяного водителя. О ЧП стало известно после того, как пользователь с ником Nino Kool выложил ролик с произошедшим на YouTube.
По словам автора видео, пьяный водитель выехал на дорогу "Тула - Новомосковск". После этого столкнулся с грузовиком. Затем, выехав на встречку, чуть не протаранил пассажирскую «Газель». Водителю последней удалось уйти от столкновения. Тут и вмешался в дело туляк.
- Сотрудники полиции приехали очень быстро и, сдав на руки ключи от «Волги» виновника, я уехал, - прокомментировал ситуацию автор видеоролика.
Позже стало известно, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU