2019-12-18T16:22:45+03:00
Происшествия

В Тульской области очевидец помог остановить пьяного водителя

Лихачу грозит уголовная ответственность
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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17 декабря туляк помог остановить и задержать пьяного водителя. О ЧП стало известно после того, как пользователь с ником Nino Kool выложил ролик с произошедшим на YouTube.

По словам автора видео, пьяный водитель выехал на дорогу "Тула - Новомосковск". После этого столкнулся с грузовиком. Затем, выехав на встречку, чуть не протаранил пассажирскую «Газель». Водителю последней удалось уйти от столкновения. Тут и вмешался в дело туляк.

- Сотрудники полиции приехали очень быстро и, сдав на руки ключи от «Волги» виновника, я уехал, - прокомментировал ситуацию автор видеоролика.

Позже стало известно, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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