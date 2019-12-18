Тульские школьники займутся флорболом
Центрам образования вручат 12 комплектов специального оборудования
Фото: Администрация Тулы
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Тульские школьники освоят флорбол. 19 декабря в торжественной обстановке центрам образования города вручат 12 комплектов специального оборудования.
Флорбол – командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. В него играют в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом. Удары по снаряду наносят специальной клюшкой.
Отметим, что в регионе разработана программа развития хоккея на 2020-2022 годы. Одним из ее разделов является системное внедрение такого вида спорта, как флорбол, в образовательные организации области.
ИСТОЧНИК KP.RU