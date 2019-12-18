Тульские школьники займутся флорболом

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-18T16:00:59+03:00

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Тульские школьники освоят флорбол. 19 декабря в торжественной обстановке центрам образования города вручат 12 комплектов специального оборудования.

Флорбол – командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. В него играют в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом. Удары по снаряду наносят специальной клюшкой.

Отметим, что в регионе разработана программа развития хоккея на 2020-2022 годы. Одним из ее разделов является системное внедрение такого вида спорта, как флорбол, в образовательные организации области.

ИСТОЧНИК KP.RU