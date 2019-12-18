2020 год станет в Тульской области «Годом здоровья»

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-18T14:38:49+03:00

ОБ этом стало известно в ходе ежегодного Послания губернатора

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2020 год в Тульской области будет объявлен «Годом здоровья». Такое предложение озвучил глава региона в ходе ежегодного Послания. Алексей Дюмин мотивировал это необходимостью новых подходов к работе здравоохранения.

Губернатор также поручил минздраву в 2020 году довести до 60 количество предприятий, участвующих в проекте «Здоровый регион». А число осмотренных работников – до 10 тысяч.

- Один из важнейших инструментов сохранения здоровья людей – ранняя диагностика. Мы обязаны максимально вывести граждан трудоспособного возраста из зоны риска. Для этого развиваем практику профосмотров непосредственно на рабочем месте, - сказал Алексей Дюмин.

За 2 года количество организаций-участников проекта выросло в 2,5 раза. Осмотрено вдвое больше работников. У 37% выявлены патологии. И эти люди уже не останутся вне поля зрения медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU