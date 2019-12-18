В Тульской области будут поощрять лучших врачей региона

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-18T14:29:14+03:00

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Региональный минздрав разработает порядок финансового поощрения лучших врачей Тульской области. А правительство в 2020 году примет дополнительные меры по поддержке медиков. Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин в ходе ежегодного Послания.

- Одна из главных проблем отрасли у нас, как и по всей России, – нехватка кадров. Причем за медиков мы сейчас конкурируем не с Рязанью и Орлом, а с Москвой и Подмосковьем. А еще – с коммерческими клиниками. Поэтому нам требуются более эффективные программы привлечения специалистов, - заявил глава региона.

Будет решен и жилищный вопрос. На данный момент в фонде жилья для врачей – 29 квартир. В этом году приобретут 7 квартир и еще 50 – в ближайшие 2 года.

Также достигнута договоренность на федеральном уровне о безвозмездной передаче более чем 140 квартир в региональную собственность. 100 из них будут предназначены для медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU