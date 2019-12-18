В регионе разработают программу "Тульское долголетие"

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-18T14:17:56+03:00

Она объединит в себе медицину, социальную поддержку, спорт, культуру, волонтерство

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Алексей Дюмин в ходе ежегодного Послания поручил правительству разработать программу «Тульское долголетие». Она объединит в себе медицину, социальную поддержку, спорт, культуру, волонтерство.

- Это позволит охватить большее число пожилых людей, дать им больше возможностей для самореализации и предложить новые виды помощи, - отметил глава региона.

Отметим, что второй год подряд в Тульской области внедряется система долговременного ухода. Получают необходимый объем помощи 2 тысячи человек.

Дополнительно развиваются социальные сервисы – пункты проката технических средств реабилитации и Школы родственного ухода. В муниципальных образованиях открываются дневные отделения для тех, кто нуждается в постоянном присмотре.

ИСТОЧНИК KP.RU