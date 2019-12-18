В Тульской области продолжат акцию «Подарок новорожденному»
18 декабря - Послание губернатора Тульской области Алексея Дюмина
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В Тульской области акция «Подарок новорожденному» будет продолжена. Об этом стало известно в ходе ежегодного Послания губернатора Алексея Дюмина.
Акция «Подарок новорожденному» реализуется в регионе второй год на внебюджетные средства. Родители получают набор с вещами первой необходимости для ребенка. Это подгузники, специальный крем, пеленки, боди, присыпка и влажные салфетки. Подарки получают мамы и папы вместе со свидетельством о рождении в органах ЗАГС по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU