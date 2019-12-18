В Тульской области вдвое увеличат размер материнского капитала

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-18T12:57:39+03:00

Алексей Дюмин обратился с ежегодным Посланием к жителям региона и депутатам Тульской областной Думы

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Размер областного материнского капитала значительно вырастет. Нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин в ходе ежегодного Послания.

- Со следующего годы мы вводим новый пакет социальных мер поддержки для многодетных семей. Сумма областного материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка в Тульской области будет увеличена более, чем вдвое — с 69 до 150 тысяч рублей, - сообщил губернатор.

Напомним, соответствующий Закон, увеличивающий маткапитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей Алексей Дюмин подписал 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU