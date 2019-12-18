Лже-газовик обманул пенсионерку из Тулы на 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-18T12:44:01+03:00

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В Туле 81-летняя женщина стала жертвой мошенника. К ней в квартиру под предлогом проверки газового оборудования вошел неизвестный.

Мужчина выяснил, где та хранит сбережения. Затем он отвлек ее внимание незначительными просьбами и тайно забрал деньги и покинул квартиру. Нанесенный ущерб составил 120 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой кражи, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейские напоминают тулякам: перед тем, как впустить незнакомых людей в дом и согласиться на их предложение, следует посоветоваться с родственниками, соседями, уточнить их принадлежность к той организации, о работе в которой они говорят.

ИСТОЧНИК KP.RU