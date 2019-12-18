Лже-газовик обманул пенсионерку из Тулы на 120 тысяч рублей
В Туле 81-летняя женщина стала жертвой мошенника. К ней в квартиру под предлогом проверки газового оборудования вошел неизвестный.
Мужчина выяснил, где та хранит сбережения. Затем он отвлек ее внимание незначительными просьбами и тайно забрал деньги и покинул квартиру. Нанесенный ущерб составил 120 тысяч рублей.
Поняв, что стала жертвой кражи, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Полицейские напоминают тулякам: перед тем, как впустить незнакомых людей в дом и согласиться на их предложение, следует посоветоваться с родственниками, соседями, уточнить их принадлежность к той организации, о работе в которой они говорят.
ИСТОЧНИК KP.RU