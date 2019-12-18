Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям Тульской области

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-18T11:26:33+03:00

Будут подведены итоги уходящего года и обозначены ключевые ориентиры на будущий год

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18 декабря глава региона Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям и депутатам Тульской областной Думы. Мероприятие начнется в 12:00.

Губернатор подведет итоги уходящего года и обозначит ключевые ориентиры на 2020 год.

Прямую трансляцию туляки могут увидеть на сайте регионального правительства и в его группе «ВКонтакте».

Каким было послание в прошлом году, можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU