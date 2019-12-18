Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям Тульской области
Будут подведены итоги уходящего года и обозначены ключевые ориентиры на будущий год
Фото: Алексей ФОКИН
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18 декабря глава региона Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям и депутатам Тульской областной Думы. Мероприятие начнется в 12:00.
Губернатор подведет итоги уходящего года и обозначит ключевые ориентиры на 2020 год.
Прямую трансляцию туляки могут увидеть на сайте регионального правительства и в его группе «ВКонтакте».
Каким было послание в прошлом году, можно прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU