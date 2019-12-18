В Тульской области 14 классов закрыли из-за ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-18T11:12:18+03:00

Это связано со снижением посещаемости

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В 14 классах 11 школ и 7 группах 5 детских садов частично приостановили образовательный процесс. Это связано со снижением посещаемости из-за ОРВИ.

С 9 -15 декабря в регионе зафиксировали 5 620 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 34% и выше заболеваемости предыдущей недели на 2%.

Лабораторный мониторинг показал: циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

- В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

По состоянию на 16 декабря, прививку от гриппа получили 721 396 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU