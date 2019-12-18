Туляк украл с улицы города фонарь наружного освещения
Местный житель может быть причастен еще к ряду краж
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Туляк забрал себе исправный светодиодный фонарь наружного освещения. По предварительным данным, местный житель имел свободный доступ к осветительным мачтам в городе, так как работает монтером.
Полицейские установили факт кражи и личность подозреваемого в совершении хищения. 29-летний ранее судимый мужчина доставлен в отдел для разбирательства. Предположительно, местный житель может быть причастен еще к ряду краж на территории города. Полицейские изучают все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU