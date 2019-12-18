2019-12-18T10:58:54+03:00
Происшествия

Туляк украл с улицы города фонарь наружного освещения

Местный житель может быть причастен еще к ряду краж
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Туляк забрал себе исправный светодиодный фонарь наружного освещения. По предварительным данным, местный житель имел свободный доступ к осветительным мачтам в городе, так как работает монтером.

Полицейские установили факт кражи и личность подозреваемого в совершении хищения. 29-летний ранее судимый мужчина доставлен в отдел для разбирательства. Предположительно, местный житель может быть причастен еще к ряду краж на территории города. Полицейские изучают все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24