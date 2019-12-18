В Туле на ул. Станиславского не поделили дорогу «Тойота» и «Ауди»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-18T09:24:29+03:00

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18 декабря около 08:45 произошло ДТП на ул. Станиславского. Дорогу не поделили дорогу две иномарки - «Тойота» и «Ауди».

По предварительным данным, «Тойота» двигалась по главной дороге. Вторая иномарка выезжала с прилегающей территории. Предположительно, в этот момент и произошло столкновение.

В результате ДТП машины получили повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU