2019-12-17T17:57:41+03:00
Происшествия

Житель Тульской области забил знакомого ножками деревянного стола

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключение под стражу
Мария ВЛАСОВА
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В Алексине мужчина забил знакомого ножками деревянного стола. Так он решил доказать свою правоту в возникшем конфликте. Травмы от ударов в область головы стали для потерпевшего смертельными. Он скончался на месте происшествия.

Следственный отдел по городу Алексин СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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