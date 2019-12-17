В Тульскую область привлекут более одного трлн рублей инвестиций к 2024 году
16 декабря на еженедельном оперативном совещании был представлен план инвестиционного развития Тульской области
Изменить размер текста:
Прогнозируется, что к 2024 году в Тульскую область привлекут более 1 трлн рублей инвестиций. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
Для этого в регионе совершенствуют нормативную правовую базу, улучшают качество деловой среды, развивают институты поддержки, инвесторов сопровождают в рамках «одного окна», развивают инфраструктуру. Также ведется работа по взаимодействию с федеральными институтами поддержки, маркетингу территории.
ИСТОЧНИК KP.RU