2019-12-17T17:43:37+03:00
Экономика

В Тульскую область привлекут более одного трлн рублей инвестиций к 2024 году

16 декабря на еженедельном оперативном совещании был представлен план инвестиционного развития Тульской области
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Прогнозируется, что к 2024 году в Тульскую область привлекут более 1 трлн рублей инвестиций. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Для этого в регионе совершенствуют нормативную правовую базу, улучшают качество деловой среды, развивают институты поддержки, инвесторов сопровождают в рамках «одного окна», развивают инфраструктуру. Также ведется работа по взаимодействию с федеральными институтами поддержки, маркетингу территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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