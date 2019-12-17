В Туле задержали серийного вора, совершившего около 70 краж

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-17T16:02:13+03:00

Мужчина забирался в квартиры на первых этажах многоквартирных домов

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Полицейские задержали серийного вора. На его счету, по предварительным оценкам, около 70 краж из квартир.

Предположительно, мужчина, чтобы пробраться внутрь, высверливал профили пластиковых окон на первых этажах многоквартирных домов.

49-летний туляк признался в кражах на территории областной столицы и Киреевского района.

У мужчины обнаружены и изъяты различные вещи, которые тот забрал из чужих квартир и специально оставил себе либо не успел сбыть.

ИСТОЧНИК KP.RU