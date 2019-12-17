В Туле грузовик переехал мужчину насмерть во дворе дома
Обстоятельства аварии выясняются
Фото: Алексей ФОКИН
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Во дворе дома № 8 на Красноармейском проспекте грузовик сбил пожилого мужчину. Авария произошла утром 17 декабря.
По предварительным данным, водитель не заметил пешехода, когда сдавал назад. Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть пенсионера.
Отметим, что сегодня утром произошло еще одно смертельное ДТП. Под колесами автобуса погибла 86-летняя женщина.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU