2019-12-17T12:55:32+03:00
Происшествия

В Туле грузовик переехал мужчину насмерть во дворе дома

Обстоятельства аварии выясняются
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Во дворе дома № 8 на Красноармейском проспекте грузовик сбил пожилого мужчину. Авария произошла утром 17 декабря.

По предварительным данным, водитель не заметил пешехода, когда сдавал назад. Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть пенсионера.

Отметим, что сегодня утром произошло еще одно смертельное ДТП. Под колесами автобуса погибла 86-летняя женщина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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