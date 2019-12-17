В Туле грузовик переехал мужчину насмерть во дворе дома

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-17T12:55:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Во дворе дома № 8 на Красноармейском проспекте грузовик сбил пожилого мужчину. Авария произошла утром 17 декабря.

По предварительным данным, водитель не заметил пешехода, когда сдавал назад. Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть пенсионера.

Отметим, что сегодня утром произошло еще одно смертельное ДТП. Под колесами автобуса погибла 86-летняя женщина.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU