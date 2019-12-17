Очередная коммунальная авария оставила без воды часть улиц Тулы
Аварийно–восстановительные работы ведут на ул. Некрасова, д.60
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17 декабря в Туле произошла очередная коммунальная авария. Холодную воду отключили на ул. Некрасова д.д. 9 (молокозавод), 54, ул. Ершова д.д. 47(котельная), 25, 27, ул. Перекопская д.д. 5, 5а, 7, 3, 3а, 1, ул. Буденного д.д. 94, 116.
Сейчас специалисты АО «Тулагорводоканал» ведут аварийно–восстановительные работы на ул. Некрасова, д.60.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU