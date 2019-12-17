СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-17T12:28:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области разработали туристический маршрут для китайских туристов. Его презентовали на совещании с участием членов правительства Тульской области и представителей городского комитета города Гуюань и бизнеса Китая.

В маршрут вошли знаковые достопримечательности региона - от Ясной Поляны до музея оружия.

На совещании также было отмечено, что Тульская область готова реализовывать совместные программы обмена студентами, взаимодействовать в сфере туризма, в уникальных культурных проектах, таких, например, как фестиваль «Толстой», который ежегодно проходит в Ясной Поляне.

ИСТОЧНИК KP.RU