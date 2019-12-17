2019-12-17T12:28:06+03:00
Звезды

В Тульской области разработали туристический маршрут для китайских туристов

Тульскую область посетили представители правительства Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области разработали туристический маршрут для китайских туристов. Его презентовали на совещании с участием членов правительства Тульской области и представителей городского комитета города Гуюань и бизнеса Китая.

В маршрут вошли знаковые достопримечательности региона - от Ясной Поляны до музея оружия.

На совещании также было отмечено, что Тульская область готова реализовывать совместные программы обмена студентами, взаимодействовать в сфере туризма, в уникальных культурных проектах, таких, например, как фестиваль «Толстой», который ежегодно проходит в Ясной Поляне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле задержали серийного вора, совершившего около 70 краж
В Туле грузовик переехал мужчину насмерть во дворе дома
Очередная коммунальная авария оставила без воды часть улиц Тулы
В Туле остались без воды дома на ул. Сойфера и Красноармейском проспекте
В Тульской области разработали туристический маршрут для китайских туристов
В Ясногорском районе заменят 800 метров аварийных сетей
В деревне Щекинского района появятся две новые площадки для ТКО
В Тульской области сделают съезд к деревне Орловка от строящейся дороги
В Туле на ул. Металлургов автобус насмерть сбил женщину
В Туле иномарка въехала в опору ЛЭП: пострадала 26-летняя девушка
В Туле иномарка повалила столб
Роспотребнадзор забраковал 17 кг сладких подарков в Тульской области
17 декабря в Туле ограничили движение по ул. Степанова
Порыв на Масловско-Песоченском водозаборе в Туле: в 2020 году заменят более девяти км водовода