2019-12-17T11:57:11+03:00
Общество

В деревне Щекинского района появятся две новые площадки для ТКО

16 декабря состоялось оперативное совещание в правительстве Тульской области
Мария ВЛАСОВА
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После обращений жителей в деревне Даниловка Щекинского района появятся две новые площадки накопления ТКО. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

Было отмечено, что жители не пользуются мусорными контейнерами, так как они находятся на расстоянии 900 м от жилых домов.

Глава местной администрации пояснил, что в деревне зарегистрированы 49 человек. Именно поэтому предусмотрели всего лишь одно место накопления ТКО.

- Этот пример показывает, что при планировании мест размещения контейнерных площадок не были учтены интересы людей. Корректируйте схемы, не ждите обращений от жителей, - обратился глава региона Алексей Дюмин к главам муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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