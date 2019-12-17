В Тульской области сделают съезд к деревне Орловка от строящейся дороги

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-17T11:31:55+03:00

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Жительница Куркинского района попросила губернатора Тульской области Алексея Дюмина помочь организовать съезд к деревне Орловка от строящейся дороги. Ее обращение было озвучено на оперативном совещании в правительстве региона.

Сейчас люди проезжают по временным съездам. В следующем году, как только сойдет снег, съезд обустроят в удобном для жителей месте. Его сделают за счет внебюджетных средств

ИСТОЧНИК KP.RU